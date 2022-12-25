Aydın’da 160 deve kıran kırana güreşti

Aydın’da kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri başlarken sezonun önemli güreşlerinden Dünya Kupası güreşleri de Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu festivalde dünya kupası için arenaya çıkan Karagözoğlu, rakibi Kara Şövalye’yi yenerek şampiyon oldu.

Özellikle Ege Bölgesi’nin önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinin önemli ayağı olan Dünya Kupası güreşleri Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Ilıcabaşı Ayter Arenası’nda gerçekleşen güreşlerde pehlivan develer maharetlerini sergiledi. Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen 160 deve kıran kırana mücadele etti. Sabah saatlerinde daylak güreşleri ile başlayan güreşler akşama kadar devam ederken, panayır havasında gerçekleşen güreşlere vatandaşlar ve devecilerin ilgisi yoğun oldu. Gerek Aydın’da yetiştirilen gerekse İran’dan getirilen develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşanırken renkli görüntüler de ortaya çıktı.

“Panayır havasında geçiyor”

Protokol üyeleri ile birlikte deve güreşi alanında dolaşarak vatandaşları selamlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, güreşseverlere kırmızı karanfil verdi. Vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu, güreşlerin panayır havasında geçtiğini belirterek “Bütün Aydın halkı burada. Hava da çok güzel. Allah nasip etti ve bugün müthiş bir hava var. Aydınlılar ailesiyle, çoluğu ve çocuğuyla herkes burada. Bir panayır havasında geçiyor güreşlerimiz. Ayrıca güreşlerimiz de çok heyecanlı. Bu yıl da müthiş çatımlar var. Güreş komitesine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. En öncelikli amacımız ise yörük kültürümüzü gelecek nesillere çocuklarımıza yaşatmak ve bu kültürü de onlara görsel olarak anlatmak” dedi.

“Topuklu Efe rakibini alt etti”

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde, Türkiye’nin dört bir yanından getirilen 80 çift pehlivan deve kıyasıya mücadele ederken baş güreşlerinde Topuklu Efe ile Şımarık Efe karşılaştı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendi lakabının verildiği devenin güreşini saha içerisinden takip ederken güreşi Topuklu Efe, rakibini çatal kapanı yaparak yendi.

Hafta sonu tatilini güreşe gelerek değerlendiren vatandaşlar hem kıran kırana geçen güreşleri izledi hem de ailesi ile birlikte piknik yaptı. Güreşlerin Aydın’ın bir kültürü olduğunu ifade eden devecilerden Bekir Kaykı; “20 yıldır devecilik yapıyorum, zaten çocuktan gelme deveciyiz. Bu kültürümüzün de devam etmesini istiyoruz. Develerimiz çocuklar gibi bakılıyor. Bakımları zor ama zevkli. Biz bu güreşi seviyoruz ve devam etmesini istiyoruz. Devam etmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Sağolsun belediye başkanlarımız bu işe el attılar. Bütün yerlerde belediye başkanları sayesinde yapılıyor. Görüyorsunuz buradaki kalabalığı ve birçok sektör de buradan ekmek kazanıyor. Güreşlerimizin devam etmesi kültürel açıdan da çok önemli” dedi.