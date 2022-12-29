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Aydın’da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AYDIN 29.12.2022, 11:33 29.12.2022, 12:10
Aydın’da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

#16 düzensiz göçmen #Aydın
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