Aydın’da 16 bin 110 denetimde 536 bin TL ceza uygulandı

Aydın’da Korona virüs denetimleri kapsamında 16-25 Kasım tarihleri arasında yapılan 16 bin 110 denetimde, 536 bin 012 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın Valiliği 16-25 Kasım denetim verilerini paylaştı. 1408 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 3 bin 820 şehiriçi toplu ulaşım aracı, 1316 ticari taksi, 9 bin 441 iş yeri, 125 pazaryeri ekipler tarafından denetlendi. Bu denetimlerde kurallara uymayan kişi ve işletmelere 536 bin 012 TL cezai işlem uygulandı.