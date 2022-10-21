Aydın’da 15 işletme cezadan kaçamadı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri yapılan denetimlerde mevzuata uygun davranmayan 15 gıda işletmesine 280 bin 388 TL’lik yasal işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde toplam, 2 bin 145 adet gıda üretim yeri, 13 bin 650 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Eylül ayında gıda üretim yerlerine 320 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 938 adet olmak üzere toplam 2 bin 258 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme gibi ihbarlara istinaden il genelinde toplam 32 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 15 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 280 bin 388 TL’lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Eylül ayı içerisinde 261 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 606 bin 647,48 kilogram kuru incir, 107 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 107 bin 564,40 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 368 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 714 bin 211,88 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Eylül ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 54 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 13 adet, üretim yerleri ile ilgili 4 adet olmak üzere toplam 71 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 57 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 132 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.