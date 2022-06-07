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Aydın’da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde can Salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

AYDIN 07.06.2022, 09:27
Aydın’da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde can Salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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