Aydın’da 112 fidan toprakla buluştu

Aydın’ın Efeler ilçesinde görev yapan sağlıkçılar, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 112 fidanı toprakla buluşturdu.

Doğal güzellikleri ve ormanları ile dikkat çeken illerden olan Aydın’da Orman Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde bir araya gelen sağlıkçılar 112 fidanı toprakla buluşturdu. Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte il genelinde görev yapan sağlık personelleri, Acil Çağrı Merkezi’nin de numarası olan toplam 112 fidanı toprakla buluşturdu.

Şahnalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Burak Görür, İl Ambulans Servisi Başhekimliği personelleri, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri katıldı.