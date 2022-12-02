Aydın’da 11 bin 215 kişiye siber suçlarla ilgili eğitim verildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinde oluşturulan SİBERAY projesinde il genelinde eğitimler devam ediyor. Son olarak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerine, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı, Dijital Okur Yazarlık, konularında seminer verildi. Bu tür eğitimlerin önümüzdeki günlerde de farklı okul kurum ve kuruluşlarda devam edeceği öğrenildi.

Ayrıca, tüm il genelinde yapılan seminer ve bilgilendirme çalışmalarında ise 54 okulda dahil olmak üzere toplamda 11 bin 215 kişiye siber suçlarla ilgili eğitim verildi.