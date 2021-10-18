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Aydın’da 108 şahsa Kovid uyarısı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 108 kişi uyarıldı.

AYDIN 18.10.2021, 10:45
Aydın’da 108 şahsa Kovid uyarısı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 108 kişi uyarıldı.

Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 11-17 Ekim 2021 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 108 kişi uyarıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 108 şahıs ikaz edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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