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Aydın’da 100 bin sahte dolar ele geçirildi
AYDIN (İHA) - AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE 100 BİN SAHTE AMERİKAN DOLARI ELE GEÇİRİLDİ.
AYDIN 30.03.2023, 15:41
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 100 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, Kuşadası KOM Büro Amirliği görevlilerince ‘Parada Sahtecilik’ suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, yürütülen çalışmalarda İ.U. isimli şüpheli şahıstan bin adet 100’lük Amerikan Doları banknot olmak üzere, toplam 100 bin sahte Amerikan Doları ele geçirdi. Yakalanan şüpheli gözaltına alınırken konu ile ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.