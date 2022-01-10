Aydın’da ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ kutlandı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla Aydın Valiliği önünde program düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. AGC Başkanı Semra Şener gazeteciliğin dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğunu ifade ederek, "Yıllardır hak ettiğiniz mesleki koşulların tesisi için sürdürdüğümüz mücadelemizde istediğimiz hıza ulaşamamış olabiliriz. Ama sanmayın ki bu bizim hevesimizi kıracak, bizi yolumuzdan döndürecek. Aksine her bir meslektaşım, insan onuruna yakışır imkanlara ulaşıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Dünyanın birçok ülkesinde gazetecilere tanınan haklar, Türk gazetecilerine de tanınmadan yılmak yok. İmtiyaz sahiplerinin sırtındaki ağır yükü alana, muhabir arkadaşlarımız gelecek kaygısı duymayana kadar mücadelemiz sürecek. Bunun için gerek Aydın Gazeteciler Cemiyeti, gerekse kurucu cemiyeti olduğumuz Türkiye Gazeteciler Federasyonumuzun çatısı altında yılmadan yorulmadan hep birlikte çalışacağız" dedi.

Yeni seçilecek olan yönetime başarılar diledi

Ocak ayı sonunda yapılacak olan AGC Olağan Genel Kurulu’nda yeniden aday olmayacağını belirterek yeni seçilecek olan başkan ve yönetime başarılar dileyen Şener, "Yönetimler gelip geçicidir, koltuklar ise sizden emanet. Mühim olan yarınlara umutla bakmak ve başaracağımıza inanmaktır. Bugüne kadar verilen mücadeleleri unutmadan, aynı şevk ve inançla yola çıkmaktır. Aydın’ın en eski ve köklü meslek örgütünün çok kıymetli üyeleri, 32 yıldır olduğu gibi bundan sonra da bu büyük mücadeleye omuz vermeye devam edeceklerdir. Sivil toplum bilinci içerisinde mesleki sorunlara ortak akıl ile çareler aramak, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Yıllardır cemiyetimize gönül bağı ile bağlı olan tüm üyelerimiz, her şeyin en iyisini hak etmektedir. İnanıyorum ki genel kurulumuz için aday olan çok değerli iki meslektaşım da bu hassasiyete sahip olarak çok güzel işlere imza atacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.

AGC Başkanı Şener’in konuşmasının ardından günün anısına çektirilen toplu fotoğraf ile program sonlandı.