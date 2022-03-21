Aydın’da 10 bin adet fidan toprakla buluştu

Aydın’da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 10 bin adet fidan toprakla buluştu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Efeler ilçesi Şahnalı Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Aydın Orman İşletme Müdürü Mustafa Koruk, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, orman köylüleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Aydın il genelinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 10 bin adet fidanın toprakla buluşturulacağını ifade ederek Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

"Aydın’ın yüzde 40’ı ormanlık alanlarla kaplı"

Aydın’ın yaklaşık olarak yüzde 40’ı ormanlık alanlarla kaplı olduğunu ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "İl genelinde 802 bin 711 hektarlık ormanlık alanımız var. Yaz aylarında zaman zaman orman yangınları ile karşı karşıya kalıyoruz. Geçtiğimiz yıl Aydın ilinde 76 orman ve 21 de zirai alan yangını meydana geldi. Bu yangınlar sonrasında da bin 594 hektarlık orman ve 190 hektarlık ziraat alanı da zarar gördü. Yanan bu alanlarla ilgili bin 250 hektarlık kısımda arazi hazırlıkları tamamlandı ve bu alanlarda ekim ve dikim çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 495 hektarlık alana da 805 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Orman yangınlarına müdahalede daha etkin olarak yer alabilmek bakımından su ihtiyacını karşılamak üzere 4 adet yeni su toplama havuzu yapımı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Orman köylülerimiz orman yangınları konusunda hassas davranıyor ve ormanların korunmasında oldukça önemli katkılar sunuyorlar. Onların da bu çalışmalarına katkı sunması adına yangına müdahale amaçlı 4 adet tanker dağıtımını da bu yıl gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ormanları korumanın herkesin görev ve sorumluluğu olduğunu belirten Vali Aksoy, "Genç kuşakların, öğrencilerimizin bu konuda duyarlılığı çok önemli. Bugün de genç öğrenci kardeşlerimiz ile fidan dikim törenini gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Onların yeşile, doğaya ve ormana sahip çıkması bizleri son derece mutlu ediyor" diye konuştu.

Vali Aksoy konuşmasının ardından Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti. Program protokol üyeleri ve öğrencilerin fidan dikimi gerçekleştirmesi ve fidanlara can suyu vermeleri ile son buldu.