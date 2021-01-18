Aydın’da 1 yılda 45 bin olay aydınlatıldı

Aydın’da huzur ve güven ortamının sağlanması adına son 1 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda 45 bin 586 olay aydınlatılırken, 884 kayıp müracaatı yapıldı.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklama ile emniyet ve jandarmanın Yıl Sonu Değerlendirme Raporu yayımlandı. Paylaşılan verilere göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılı içerisinde il genelinde toplamda 51 bin 482 olay meydana geldi. Olayların 45 bin 586’sı aydınlatılarak yüzde 88,5 oranında başarı sağlandı.

Şahıslara karşı işlenen suçlarda 20 bin 186 olay meydana gelirken, bu olayların 19 bin 315’i aydınlatılarak yüzde 96 oranında başarı elde edildi. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda 11 bin 603 olay meydana gelirken bunların 6 bin 913’ü aydınlatılarak yüzde 60 başarı sağlandı. İcra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri ve uygulamaları kapsamında 183 bin 317 araç ile 968 bin 464 şahsın sorgulaması yapılırken, GBT sorgularında arandığı tespit edilen 8 bin 469 şahıs yakalandı. 2020 yılı içinde il genelinde yapılan 406 kayıp çocuk müracaatı sonrasında 394 kayıp çocuk bulundu. Yine il genelinde yapılan müracaat sonrasında 478 kayıp yetişkinden 437’si bulundu.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamada, istihbarata dayalı, teknolojik imkânlardan azami düzeyde istifade etmek suretiyle, ilgili makamlarla koordineli ve uyum içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olma azim ve kararlılığındadır” ifadelerine yer verildi.