Aydın’da 1 kilo 50 gram olarak dünyaya gelen bebek taburcu oldu
AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ'NDE 1 KİLO 50 GRAM OLARAK DÜNYAYA GELEN BEBEK, SAĞLIĞINA KAVUŞARAK TABURCU OLDU.
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 1 kilo 50 gram olarak dünyaya gelen bebek, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 1 Haziran 2020 tarihinde 27 haftalık bin 50 gram olarak bir kız bebek dünyaya geldi. Doğumun ardından bebek acilen yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınarak takibi gerçekleştirildi. Bir buçuk ay süren yoğun bakım serüveninin sonunda 2 bin 250 gram ağırlığa ulaştırıldı. Sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilen bebek, ailesine kavuştu. Anne ve babası yatışı süresince bebeklerine özverili ve sevgi dolu yaklaşımları ile hayata tutunmasına destek olan Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Neonatoloji Uzmanı Dr. Suzan Şahin, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanlarına ve hemşirelere teşekkür etti.
|İmsak
|03:58
|Güneş
|05:47
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:35
|Yatsı
|22:15
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|34
|56
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|34
|45
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25