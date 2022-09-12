Aydın’da 1 haftada 9 uyuşturucu taciri tutuklandı

Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 1 haftada toplam 633 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 9 kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 5-11 Eylül tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 70 olay ortaya çıkarıldı. Bu çerçevede 77 şüpheli hakkında işlem yapılırken 9 şüpheli tutuklandı, 4 şahıs adli kontrol tedbiri uygulandı. Bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 367,49 gram kubar esrar, 245,67 gram metamfetamin, 52 adet sentetik ecza, 20,34 gram shunk, 0,15 gram kokain, 3 adet diğer sentetik haplar ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.