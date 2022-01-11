Aydın’da 1 haftada 601 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında son 1 haftada 601 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 3-10 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 86 olay ortaya çıkarılırken, 95 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çalışmalar kapsamında 5 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı, 3 şahsın ise adli işlemleri devam ediyor. 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 377,10 gram metamfetamin, 0,10 gram sentetik kannabinoid, 211,62 gram kubar esrar, 3,02 gram eroin, 10 gram kokain ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.