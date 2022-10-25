Aydın’da 1 ayda 7 bin ev ziyareti gerçekleştirildi

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü son 1 ayda il genelinde toplam 7 bin 60 evi ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ’Ulusal Hane Ziyaretleri’ çerçevesinde ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ediliyor. Bu çerçevede Aydın’da da harekete geçen Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çalışmalar gerçekleştirirken, son 1 ayda toplam 7 bin 60 ev ziyaret edildi.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ulusal Hane Ziyareti Programı tüm hızıyla devam ediyor. Arz odaklı hizmet politikası gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda Ulusal Hane Ziyareti Programı çerçevesinde Aydın’da tüm hızıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi temel gayesi doğrultusunda devam etmektedir. Aşk ile yürüdüğün yollar şevk ile hizmete dönüşüyor” ifadeleri yer aldı.