Aydın’a yılın ilk karı düştü

Aydın’da etkili olan yağışla birlikte Bozdoğan ve Çine ilçe sınırları içerisinde yer alan 1792 metre yükseklikteki Madran Dağı’na yılın ilk karı düştü.

Aydın merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte yüksek kesimlere yılın ilk karları düşmeye başladı. Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki Madran Dağı’na da yılın ilk karı düştü. Yüksek kesimlerde kar, alçak kesimlerde yağmur şeklinde olan yağışlar herkesi sevindirdi.

1792 metre yükseklikteki Madran Dağı zirvesi beyaza bürünürken, vatandaşlar karın bu sene erken yağdığını belirterek, yağışların devam etmesi dileğinde bulundu.