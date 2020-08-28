Aydın’a yeni kütüphane müjdesi

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, merkez ilçe Efeler’e yeni bir kütüphane kazandırılacağını belirterek Aydınlılara müjde verdi.

Aydın’da Bilgi Okuryazarlığı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir ile birlikte Kayseri, Niğde, İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Şanlıurfa illerinden gelen kütüphaneciler katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından Gençlik Kütüphanesi’nde düzenlenen programda konuşan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Kültür ve Turizm Bakanlığı çeşitli illerde kütüphanecilik eğitimi vermek ve kütüphaneciliğin yeni vizyonunu ortaya koymak üzere bir proje çalıştayı başlattı. Bu kapsamda Aydın’da da bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılardaki asıl amaç kütüphaneciliğin değişen vizyonunda kütüphanecilerin bu değişim sürecine nasıl uyum sağlayacağı ve topluma nasıl hizmet verileceği noktasına yeni yönetsel modelleri anlatmak, açıklamak oldu" dedi.

"Lokasyon netleşecek"

Aydın’da yakın bir zamanda yeni bir kütüphane inşasına başlanacağını söyleyen Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, "Aydın’da kısa zaman yeni bir kütüphane yapımı çalışmasına başlamayı planlıyoruz. Yeni kütüphanemizin lokasyonu netleşmek üzere. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’dan karar çıkmasının hemen ardından inşa çalışmalarımız hızla başlayacak. İnşallah kısa zamanda da inşaatı tamamlayarak yeni vizyonuyla örnek olan bir kütüphane inşa edeceğiz" dedi.