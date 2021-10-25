Son Dakika
Aydın’a yağışlı hava geliyor
Aydın’da yarından itibaren bölgesel olarak sağanak yağışlı hava etkili olacak.
AYDIN 25.10.2021, 09:34
Aydın’da yarından itibaren bölgesel olarak sağanak yağışlı hava etkili olacak.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Aydın’da bugün parçalı bulutlu, yarın parçalı bulutlu doğusu hafif sağanak yağışlı, Çarşamba parçalı bulutlu doğusu sağanak yağışlı, Perşembe parçalı bulutlu iç kesimleri sağanak yağışlı, Cuma il geneli gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.