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Bakan Koca: "Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, ge
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe’deki Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi.
Aydın’a sağanak yağış uyarısı
Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.
AYDIN 20.01.2022, 16:45
Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 21.01.2022 Cuma sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), Aydın’ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Didim, Söke) çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.