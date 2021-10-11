Aydın’a kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Aydın’a yarından itibaren kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) Aydın il genelinde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.