Aydın’a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren çok kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, rüzgarında kuvvetli olarak zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Aydın’da çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m), Aydın’ın batısındaki ilçelerde (Kuşadası, Didim ve Söke) yerel olarak aşırı (100 kg/m üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çok kuvvetli ve yerel olarak aşırı yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kısa süreli fırtına, dolu yağışı ve kıyı şeridinde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Ayrıca bölgemizde halen devam etmekte olan rüzgarın, Aydın il genelinde 27.01.2023 Cuma gününden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, (40-60 yer yer 70 km/sa) kıyılarda kuvvetli fırtına (60-90 km/sa), şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.