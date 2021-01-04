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Aydın’a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
AYDIN 04.01.2021, 15:47
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Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtına bekleniyor.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar Aydın il genelinde kısa süreli fırtına ile beraber kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
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