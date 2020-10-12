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Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
AYDIN’A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI
AYDIN 12.10.2020, 13:18
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Aydın il genelinde yarın kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yarın (13.10.2020 Salı) Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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