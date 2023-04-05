Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 6 Nisan 2023 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.