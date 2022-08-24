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Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’da bugün görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

AYDIN 24.08.2022, 14:25
Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’da bugün görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarı görüntülerine göre; 24.08.2022 Çarşamba günü Aydın il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karpuzlu, Çine, Koçarlı çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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