Aydın’a kavurucu sıcaklar geliyor

Aydın’da hava sıcaklıkları yarından itibaren artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak, termometreler 42 dereceyi bulacak.

Meteoroloji verilerine göre, yarından itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin ortalama 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor. Aydın’da önümüzdeki 5 gün süresince tahmin edilen en yüksek hava sıcaklıklarının, Çarşamba ve Perşembe günü 39, Cuma günü 40, Cumartesi ve Pazar günü ise 42 derece olacağı tahmin ediliyor.