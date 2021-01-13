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Aydın’a kar geliyor
Aydın’da sağanak yağışlı hava etkili olurken, bugünden itibaren hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüş ile birlikte, Cuma günü doğu bölgesinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi bekleniyor.
AYDIN 13.01.2021, 11:11
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Aydın’da sağanak yağışlı hava etkili olurken, bugünden itibaren hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüş ile birlikte, Cuma günü doğu bölgesinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi bekleniyor.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, havanın yarın sağanak yağışlı, Cuma günü merkez ve batısı yağmurlu, doğusu karla karışık yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı, Cumartesi ve Pazar günü çok bulutlu olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 9-10 derecelere düşeceği tahmin ediliyor.
6°
parçalı bulutlu
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|Takımlar
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|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
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|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
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|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
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|22
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|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
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|18
|13
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|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Everton
|17
|32
|5. Tottenham
|16
|29
|6. Man City
|15
|29
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
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