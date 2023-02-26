Aydın’a dönen arama kurtarma ekibi çiçeklerle karşılandı

Kahramanmaraş Depremi’nin ardından bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına destek veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, evine döndü. Çalışmalarını tamamlayan ekipler çiçeklerle karşılandı.

Ülke genelini yasa boğan büyük depremin ilk gününden bu yana bölgede çalışmalara destek veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Aydın’a döndü. Çalışmalarını tamamlayarak evine dönen ekipler, çiçeklerle karşılandı. Enkaz altında birçok kişiyi sağ çıkaran Aydın’ın kahramanları, uzun zaman sonra mesai arkadaşlarıyla yeniden buluşarak hasret giderdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan ekiplere çiçek takdim edildi.

Aydın’ın kahramanlarına teşekkür edilerek Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda “Depremin ilk gününden itibaren canla başla çalışan arama kurtarma ekiplerimiz Aydın’a döndü. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her an ve tüm afetlerde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ülkemize geçmiş olsun” ifadeleri yer aldı.