Aydın’a değer katacak proje tüm hızıyla sürüyor

Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yatırım programına alınan ve Aydın’ın sağlık yapısını güçlendirecek, 270 bin metrekare inşaat alanına sahip Şehir Hastanesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Geçen yıl Kasım ayında inşaatına başlanan ve Aydın’ı sevk eden değil sevk alan bir il konumuna taşıması hedeflenen hastanenin iki yıl içerisinde bitirilerek hizmete açılması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde imar ifraz çalışmaları tamamlanan hastane alanında 976 milyon 424 bin TL bedelle yüklenici firma tarafından çalışmalar aralıksız devam ederken, inşaatın imalatı kazı işlerinde de yüzde 98, zemin iyileştirmede de yüzde 51,12 oranında genel ilerleme sağlandı.

“Bölgenin sağlık kampüsü olacak”

Yapımına vakit kaybetmeden başlanan Aydın Şehir Hastanesi’nde 10 katlı iki hastane binası, 8 katlı hastane binası, 6 katlı ana bina ve teknik merkez binaları yer alacak. Hastanede planlanan 585 tek kişilik hasta odası, iki kişi olarak planlandığında ise bin 170 yatak kapasitesine ulaşacak. 230 yoğun bakım yatağı ile birlikte Aydın Şehir Hastanesi’nin toplam yatak kapasitesi ise bin 400 olacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Aydın’ın sağlık kalitesini artıracak olan Şehir Hastanesi, Aydın ve Ege Bölgesi’nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline de gelmesi bekleniyor.