Aydın’a 88 yeni hekim atandı

Aydın’ın Efeler, Nazilli, Söke, Kuşadası, Didim ve Çine ilçelerine birçok branşta toplam 88 yeni hekim atandı. Uzman hekim, uzman diş hekimi ve hekim kadrosuna atamalar yapılırken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, sağlık kalitesinin her geçen gün daha da arttığına dikkat çekerek “hayırlı” olmasını diledi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Sağlık ordumuz daha da güçlendi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüze 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile 68 Uzman Hekim, 20 Pratisyen hekim olmak üzere toplam 88 hekim ataması gerçekleşmiş olup ataması yapılan hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. İlçelerimize göre kadro dağılımına bakıldığında Efeler ilçemize 38, Nazilli ilçemize 17, Söke ilçemize 15, Kuşadası ilçemize 12, Didim ilçemize 4, Çine ilçemize 2 olmak üzere uzman hekim, uzman diş hekimi ve hekim atanmıştır” ifadeleri yer aldı.