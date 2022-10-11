Sosyal Konut Projesi çerçevesinde hayata geçirilen İlk Evim Arsa Projesi’nde detaylar belli olurken Aydın’a 7 bin konut yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan “İlk Evim Arsa Projesi” çerçevesindeki 1 milyon konut arsası, 81 ilde yüzde 40’ı şehir merkezinde yüzde 60’ı ise ilçelerde olacak şekilde belirlendi. Proje çerçevesinde Aydın’da da 7 bin konut amaçlı arsa vatandaşların hizmetine sunulacak. Kura ile vatandaşlara verilecek arsalar 2 gruba ayrılırken ilk grupta 350 ile 500 metrekare arası alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta ise müşterek parseller bulunuyor. Müşterek parsellerde hak sahiplerinin yeterli çoğunluğu sağlanması durumunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konutları yapma hususunda her türlü proje desteğini verecek. Bu parsellerde inşa edilen binalar ise zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen projeler çerçevesinde evlerini inşa edebilecek.

2 yıl içerisinde arsaların altyapısının tamamlanarak eksikleri giderilecek. Aralık ayı itibariyle de planları onaylanan il ve ilçelerde hak sahipleri belli olan arsaların tapuları vatandaşlara teslim edilecek. Müstakil grubunda olan arsalar 192 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla ve bin 604 TL’den başlayan sabit ödemelerle 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenebilecek. Müştereklerde ise 112 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla ve 937 TL’den başlayan sabit taksitlerle 10 yıl vade ile faizsiz ödenebilecek.

E-devlet üzerinden başvuru yapılabilen projede başvurular 7 Kasım’a kadar devam edecek.