Aydın’a 4 bin 469 depremzede öğrencinin nakli yapıldı

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz haftalarda meydana gelen ve 11 ili etkisi altına alan ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan deprem felaketi sonrası 4 bin 469 depremzede öğrencinin Aydın’daki okullara nakil işlemleri gerçekleştirildi.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Yapılan planlamalar çerçevesinde depremden sağ kurtulanlar bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Aydın’a getirilen kimi Adıyamanlı afetzedeler, ilçelerdeki yurtlara ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirilirken, kimileri de kendi yakınlarının yanına gelerek ikamet etmeye başladı.

Öğrencilerin de nakilleri gerçekleştirildi

Yaşanan deprem felaketinin adından deprem bölgesinden Aydın’a gelen 4 bin 469 öğrencinin de il genelindeki okullara nakilleri gerçekleştirildi. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada merkez ilçe Efeler’e bin 82, Köşk’e 33, Sultanhisar’a 37, Nazilli’ye 546, Kuyucak’a 52, Buharkent’e 32, Karacasu’ya 10, Bozdoğan’a 27, Yenipazar’a 11, Çine’ye 68, Karpuzlu’ya 11, Koçarlı’ya 28, Didim’e bin 128, Söke’ye 482, Kuşadası’na 680, Germencik’e 75 ve İncirliova’ya 167 öğrenci nakledildiği belirtildi.