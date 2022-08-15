Aydın’a 30 yataklı AMATEM yapılacak

Aydın’ın Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi’nde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 30 yataklı Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) yapılacak.

Çağın hastalığı olan madde bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde Aydın’a İl Sağlık Müdürlüğü’nce 30 yataklı AMATEM binası yapılacak. Proje aşaması tamamlanan merkezin Ağustos ayının sonuna kadar ihaleye çıkılması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı’na ait 10 bin 547 metrekare arsa üzerine yapılacak olan AMATEM’de tıbbi hizmetlerin yanı sıra iş ve uğraş odaları, spor odası, resim ve müzik atölyeleri, özel görüşme salonları, grup terapi salonları, 2 adet bahçe satrancı, futbol, basketbol, voleybol ve tenis amaçlı kullanılacak spor sahası gibi sosyal alanlar da bulunacak.

Yatırım ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen; “İl Sağlık Müdürlüğümüzün yatırım planlamaları çerçevesinde ilimizde uygulanacak 30 Yatak Kapasiteli AMATEM Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesinde uygulanacaktır. Yatırımın proje safhası tamamlanmış olup yatırımın ihalesinin en geç ağustos ayının sonuna kadar ilan edilmesi planlanmaktadır. AMATEM yatırımımız, Bakanlığımıza ait 10 bin 547 metrekare arsa üzerinde, 2 bin 730 metrekare oturum alanına sahip, toplam kapalı alanı 5 bin 914 metrekare ve zemin + 1 katlı AMATEM binası ve 336 metrekare teknik merkez binası olmak üzere inşa edilecektir. Projede ayrıca, Tıbbi Hizmetler yanında iş ve uğraş odaları, spor odası, resim-müzik atölyeleri, özel görüşme salonları, grup terapi salonları, 2 adet bahçe satrancı, futbol/basketbol/voleybol/tenis amaçlı kullanılacak spor sahası gibi sosyal alanlar bulunmaktadır. Madde bağımlılığı hükümetimizin öncelikli mücadele alanlarından biridir. Uyuşturucuya bulaşmış vatandaşlarımıza çare, ailelerine de umut olacak bu merkezler sayesinde inşallah huzur ortamımızı korumaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aydın’ımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.