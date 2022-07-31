Aydın’a 19 yılda 179 tesis

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, son 19 yılda Aydın’da 179 tesis yapıldığını ifade ederek “Efeler Diyarı Aydın’ımızı su yapılarıyla ihya ettik” dedi.

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da bulunan barajlar özellikle çiftçiler için büyük önem taşırken AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın’a son 19 yılda 179 su tesisi yapıldığını ifade etti. Toplamda 8 milyar 216 milyon 776 bin TL değerindeki yatırımlar ile Aydın’ı su yapılarıyla ihya ettiklerini ifade eden Özmen; “Efeler Diyarı Aydın’ımızı su yapılarıyla ihya ettik. Son 19 yılda toplam 8 milyar 216 milyon 776 bin TL yatırım yapılarak 179 adet tesis hizmete alındı. İnşa edilen 13 baraj, 8 gölet ve 38 sulama tesisi ile 457 bin 100 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı” dedi.