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Aydın yeni yıla yağışla girecek
Bugün akşam ve yeni yılın ilk saatlerinde Aydın’da sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
AYDIN 31.12.2020, 10:46
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Bugün akşam ve yeni yılın ilk saatlerinde Aydın’da sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Aydın’da havanın bugün, yarın ve Cumartesi günü sağanak yağışlı, Pazar günü çok bulutlu, Pazartesi günü ise yine sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde vatandaşlar uyarıldı.
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