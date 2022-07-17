Aydın, yeni haftaya sıcaklıklar ile başladı

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın, yeni haftaya artan hava sıcaklıkları ile başlayacak. Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 42 derece olacağı tahmin ediliyor.

Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre il genelinde yarından itibaren hava sıcaklıkları artacak, Aydın yeni haftaya sıcaklıklar ile başlayacak. Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın ise 21 Temmuz Perşembe günü 42 derece olması bekleniyor.

Aydın’ın sıcaklık tarihi boyunca Temmuz ayındaki en yüksek sıcaklık 2017 yılında 44.8 derece olarak ölçülürken, en düşük sıcaklık ise 1971 yılında 13.4 olarak kaydedildi. 2022 yılı Temmuz ayında Aydın genelinde yaşanan sıcaklıklar ise en yüksek değerlere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar vatandaşları sıcaklar konusunda uyarılarda bulunurken, sıcaktan bunalan vatandaşlar da çareyi gölge alanlarda buluyor. Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyarılar yapıldı.