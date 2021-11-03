Aydın Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Göğebakan: "Tek çözüm, tek sağlık"

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Göğebakan, ’tek sağlık’ uygulamalarını desteklediklerini ifade ederek, "Tek çözüm, tek sağlık" dedi.

Küresel düzeyde, insanlar, hayvanlar, gıda ve çevre bakımından, ideal ve sürdürülebilir bir sağlık ortaya koyabilmek için, farklı disiplinlerin bir arada çalışması gerekliliğinin ’tek sağlık’ olarak isimlendirildiğini belirten Aydın Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Göğebakan, "Ülkemizde, tıp kavramı yalnızca insan sağlığı olarak değerlendirilmekte, koruyucu ve tedavi edici sağlık uygulamalarında da genel ölçekte yalnızca beşeri hekimlerin çalışmalarıyla sürdürülmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde benimsenmiş olan sağlık kavramı, Zoonoz hastalıkların yaygın hale geldiği göz önüne alındığında malesef sürdürülebilir olmayacaktır. Etkisini hala güçlü şekilde hissettiğimiz Covid -19 salgınında gelişmiş ülkelere baktığımızda, bu salgınla Beşeri Sağlık Çalışanları ile Veteriner Sağlık Çalışanlarının aynı çatı altında multidisipliner şekilde çalışarak etkili mücadele sürdürdüklerini görüyoruz. Faz 3 çalışmalarının başarıyla devam ettiği, Veteriner Hekim Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibinin öncülüğünde geliştirilen, milli aşımız TURKOVAC ’ın oluşum hikayesine bakıldığında, Tek Sağlık kavramının önemi net şekilde görülmektedir. Bu kıymetli örnekten yola çıkılarak, Ülkemizde, Cumhurbaşkanlığına bağlı ’tek sağlık’ uygulamalarının etkin şekilde hayata geçeceği bir kurumun oluşturulmasının, toplum sağlığımız açısından ne kadar önemli mesafeler aldırabileceğinin altını bir kez daha çiziyoruz" diye konuşarak 3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü’nde devleti ve vatandaşları farkındalığa davet etti.