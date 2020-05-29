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Aydın ve Muğla illerinde esnaf ve sanatkara 457 milyon TL kredi

BAŞKAN NECİP SARAÇ

Aydın ve Muğla illerinde esnaf ve sanatkara 457 milyon TL kredi

BAŞKAN NECİP SARAÇ

29 Mayıs 2020 Cuma 09:20
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Aydın ve Muğla illerinde esnaf ve sanatkara 457 milyon TL kredi

Aydın-Muğla İlleri 3. Bölge Birliği Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Başkanı Necip Saraç, 2020 Ocak ayından 20 Mayıs 2020 tarihine kadar Aydın ve Muğla illerindeki esnaf ve sanatkara 457 milyon TL kredi verildiğini açıkladı. Kovid-19 sürecinde ise bölgedeki 42 kooperatif tarafından 6 bin 551 ortağa 164 milyon Esnaf Destek Kredisi kullandırdıklarını kaydeden Başkan Saraç, “Bu süreçte esnaf ve sanatkara destek veren herkese ve salgına rağmen fedakarca çalışıp esnafın taleplerini yerine getiren kooperatif çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri (TESKOMB) Genel Başkanlığı tarafından organize edilen programda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşme yapan Aydın-Muğla İlleri Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, “Kovid-19 salgınından sonra esnaf destek paketi açıklandı. Nisan ayının ilk haftasından itibaren hazırlıklarımızı tamamlayıp esnaf ve sanatkarımızı bu krediden faydalandırmaya başladık. 20 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Birlimize bağlı 42 kooperatif tarafından 6 bin 551 ortağa 164 milyon Esnaf Destek Kredisi kullandırdık. Ocak ayından bu yanan ise kullandırılan kredi miktarı toplamda 457 milyon TL’ye ulaştı” diyerek bu süreçte sağlık çalışanları gibi risk alarak esnaf ve sanatkarın hizmetine koşan kooperatif çalışanlarına teşekkür etti.

Plasman taleplerinin tamamı karşılandı

Ülke ekonomisinin can damarının aslında küçük esnaf ve sanatkarlar olduğunu belirten 3. Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, ülkenin yavaş yavaş normalleşme sürecine girdiğini de belirterek “İnşallah en kısa sürede salgın bitecek. Şu anda veriler bunu gösteriyor. Süreç nedeniyle Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak evde kaldık. Ancak yasaklar kalkıp normalleşme sürecine girdiğimizde pedalları daha hızlı çevirmemiz gerekecek. Bu nedenle tüm esnaf ve sanatkarımız hazırlıklarını yapsın. Şartları tutan tüm esnaf ve sanatkarımızın kredi talebini karşıladık. Esnaf ve Sanatkara verdikleri destekten dolayı öncelikle fedakarca çalışan bağlı kooperatiflerimiz ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarımız adına da bu zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ve TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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