Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve ailesinden eğitime destek

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve ailesi Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde anaokulu yaptıracak.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Köprübaşı Hatice-Aslan Aksoy Anaokulu Yaptırma, Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Hasibe Usta ve dernek yöneticileri Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş’ın da katıldığı ziyarette Köprübaşı Hatice-Aslan Aksoy Anaokulu Yaptırma, Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Köprübaşı ilçesi Gündoğan Mahallesi’nde mülkiyeti maliye hazinesine kayıtlı arazide 2 katlı olarak inşa edilecek ve 2 derslikli olacak olan anaokulu için Aydın Valisi Aksoy ve Trabzon Valisi Ustaoğlu arasında protokol imzalandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Hayırseverlerimize böyle anlamlı bir yatırımı hayata geçirecekleri için çok teşekkür ediyorum. Okulumuzda ülkemizin geleceği evlatlarımız yetişecektir. Okulumuzun yapımına katkısı olanların Allah hayırlarını kabul etsin. Kendilerine hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da, bir süre önce vefat eden babaları Aslan Aksoy’un adını yaşatmak için ailece böyle bir hayır yapmayı uygun gördüklerini ifade ederek, “Bir vali olarak bu zamana kadar hep hayırseverlerimizle protokoller imzaladık. Ancak bugün protokolün hayırsever tarafında bulunmak ayrı bir heyecan oldu. Bundan çok büyük mutluluk duyduk. Annemize danışarak ailece aldığımız bu kararla babamızın ve annemizin adını bu vesile ile yaşatmayı düşündük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bin 190 metrekarelik bir arsa üzerine kurulacak olan anaokulunun 1 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.