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Aydın Valisi Aksoy’un yeni yıl mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yayımladığı yeni yıl mesajı ile vatandaşlara sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

AYDIN 31.12.2021, 08:54
Aydın Valisi Aksoy’un yeni yıl mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yayımladığı yeni yıl mesajı ile vatandaşlara sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

Sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakarak yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunun yaşandığını belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Şüphesiz ki, her yeni yıl umut ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için hepimizin üzerine önemli görevler düşmektedir. Yeni umutlarla karşıladığımız 2022 yılının; ümitlerimizin daha çok tazelendiği, çalışma azmimizin artarak yükseldiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülkemizin çok daha güzel günlere ulaştığı yıl olması hepimizin dileğidir. Türk Milleti, birlik ve dayanışma içinde bütün güçlükleri aşmış, çağdaşlaşma yolunda yılmadan çaba göstermiş ve Türkiye Cumhuriyeti’ni bugünkü düzeyine ulaştırmıştır. Amacımız, bu güzel vatan toprakları üzerinde, bu şanlı bayrağın altında, ortak bir kaderi paylaşarak, el ele, omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe ülkemizi ve Aydın’ı hak ettiği noktaya taşımaktır. Yine içtenlikle inanıyorum ki, tarihin içinden süzülüp gelen, paylaşılmış acılar ve sevinçlerle harmanlanmış ve sayılamayacak kadar ortak paydayla perçinlenmiş kardeşliğimizi bozmaya hiçbir güç yetmeyecek ve ülkemiz dünya sahnesinde kendisine yakışan en ideal yeri alacaktır. Çünkü biz büyük ve erdemli bir medeniyetin mensuplarıyız. Diğer yandan, Korona virüs salgınına karşı ilimiz ve ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu süreçte; alınan tedbirlere uyulması, sırası gelenlerin aşılarını yaptırması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi mücadelemize güç katmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılla birlikte tüm dünyayı tehdit eden Korona virüs salgınının son bulmasını, ülkemize, milletimize ve insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar gelmesini temenni ederim. Bu vesile ile hizmet etmekten onur duyduğum Saygıdeğer Aydınlı hemşerilerimin, Şehit yakınları ve Gazilerimizin, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Aydınlılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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