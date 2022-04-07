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Aydın Valisi Aksoy’un Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AYDIN 07.04.2022, 10:12
Aydın Valisi Aksoy’un Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk Polis Teşkilatı’nın kurulduğu günden bu yana emniyet mensuplarının özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içerisinde yaşadığımızı hatırlatan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Ülkemiz ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini; zaman mefhumu gözetmeksizin görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Emniyet Teşkilatımızın 177. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla halkımızın mutluluğu için gece-gündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa eden Emniyet mensuplarımızın, bu özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içindeyiz. Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan Türk Polis Teşkilatımız, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Çağdaş dünyada, teknolojideki ilerlemeler, yeni buluşlar ve demokratik gelişmeler; devlet ve devleti oluşturan kurumlardan beklentileri de geçmişe göre köklü değişikliklere uğrattı. Bu değişen beklentiler, güvenlik örgütlerinin misyon ve vizyonlarında paralel değişiklikler yapılmasını beraberinde getirdi" dedi.

"Emniyet Teşkilatımız bugün; zamanın ruhunu kavrayan, uygar dünyayı anlayan, önemseyen, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler, insan hakları konularında duyarlı Emniyet mensupları yetiştirme misyonunu üstlendi" diyen Vali Aksoy şu ifadelere yer verdi; "Üstlendiği misyona uygun olarak belirtilen kavramları içselleştirilen, bu kavramları belli kalıplara hapsetmeden evrensel bir bakışla ele alan Emniyet mensuplarımız yarınlara güvenle bakmamızı sağlayacaklardır. Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve milletimizin hassasiyetlerini önceleyen, toplumla sağlıklı ilişkiler kurabilen, özgürlük-güvenlik dengesini önemseyen; devletimizin güçlü yüzü, sevgi ve şefkat dolu polis modeli olma noktasında çok önemli mesafeler almıştır. Kahraman Emniyet mensuplarımız; eğitimin yaşam boyu süren bir süreç olduğunu, ülke ve dünyadaki değişiklikleri, gelişmeleri takip adına bunları yaparken gücümüzün ve meşruiyet kaynağımızın halk olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Vatandaşa hizmet ederken sevgi dolu, adil ve tarafsız olunuz. Halka güvene dayalı ilişkiler kurunuz. Görev ifa ederken dayandığınız en temel güç hukuk ve milletimizin teveccühü olmalıdır. Suçluyla mücadele ederken, görevinizin onları adalete teslim etmek olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevleri başında şehit olanları rahmetle; gazi ve emeklileri minnetle anıyorum. Halen görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

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