Aydın Valisi Aksoy’un ’Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası’ mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ’5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ’5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası’ dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Günümüzde sağlıklı, yaşanabilir ve daha güzel bir dünya için tüm insanlığın hassasiyetle üzerinde durduğu konuların başında çevre gelmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknolojik gelişmeler, hızlı sanayileşme, kentlerdeki nüfus yoğunlukları, plansız yapılaşmalar, kaynakların bilinçsiz tüketimi ve benzeri etkenler, tüm dünyada doğal hayatın tehdit edilmesine, çevre sorunlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Diğer yandan dünyamız küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre felaketleriyle de karşı karşıyadır. Bütün bu küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakılması uluslararası iş birliğini zorunlu hale getirmektedir" dedi.

1972 yılında Stockholm’da düzenlenen konferansta 5 Haziran’ın; ülkemizde ve dünyada çevre korumacılığının yaygınlaştırılması, çevresel kalitenin iyileştirilmesi ve aktif katılımın sağlanmasını amaçlayan ulusal ve küresel bilinçlendirme günü olarak kabul edildiğini belirten Vali Aksoy, "O tarihten bu yana dil, din, ırk ve gelişmişlik ayrımı gözetmeksizin, her yaş ve kesimdeki kitleye erişebilmek amacıyla Dünya Çevre Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Ayrıca bu yıl, Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile 5 Haziran’ı içine alan hafta her yıl ’Türkiye Çevre Haftası’ olarak kutlanılacaktır. Bu etkinliklerle birlikte toplumumuzda her geçen gün artan çevre bilinci bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin, medyamızın, kamu kurum ve kuruluşlarının bu yöndeki girişimleri memnuniyet vericidir. Bu çalışmaların artarak devam edeceğinden şüphe duymuyorum. Bizler gelecek nesillere daha yeşil daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek gayesiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Valiliğimizce; çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, ilimizin doğal kaynakları ve zenginliklerinin muhafazası ve kamuoyunda çevre bilincinin oluşması için birçok kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde çevresel denetim ve eğitim çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Özellikle Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir Dünya bırakmak amacıyla yürütülen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde ilimizde önemli çalışmalar yapılmış ve halen bu çalışmalar devam etmektedir" diyen Vali Aksoy mesajını şu sözlerle sonlandırdı;

"Sıfır Atık Bilgi Sistemi kayıtlarına göre Mayıs ayı sonu itibariyle İlimizde kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık kuruluşları, OSB, liman, eğitim kurumları, akaryakıt istasyonları, konaklama tesisleri vb. olmak üzere toplamda, 2 bin 80 adet Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verilmiştir. Yine ilgili Yönetmelikte istenen ’atıkların kaynağında ayrı toplanması sistemi’ ilimiz genelinde tüm kurum ve kuruluşlarda kurulmuş ve bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlardan 6 bin 34 ton atık kağıt, bin 384 ton atık plastik, 23 ton atık pil, 45 ton elektrikli ve elektronik atık, 5 bin 997 ton atık cam, 4 bin 463 ton atık metal, 90 ton atık bitkisel yağ, 76 ton atık motor yağ toplanarak geri dönüşümü ve kazanımı sağlanmış ve bu sayede; 40 bin 983 m3 depolama alanı tasarrufu, 35 milyon 847 bin 366 kwh enerji tasarrufu, 90 bin 26 lt biodizel üretimi gerçekleştirilmiş, 102 bin 576 adet ağacın da kesilmesi önlenmiştir. Bütün bu çalışmalarımız kesintisiz sürdürülmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle hep birlikte el ele vererek, yeşili ve mavisiyle güzel ülkemiz ve Aydınımız için herkesi iş birliğine davet ediyor, bu vesileyle tüm halkımızın Dünya Çevre Günü’nü ve Türkiye Çevre Haftası’nı Kutluyorum."