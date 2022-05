Aydın Valisi Aksoy’un Anneler Günü mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Annelerin, dünyanın en zor ve ulvi görevlerinden birini üstlendiğini ifade eden Aksoy, "İyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olan annelerimizin ’Anneler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, her yıl Mayıs ayının 2’nci Pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aksoy, anneliğin yerinin doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen dünyadaki en yüce duygulardan biri olduğunu belirterek, "Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren annelerimiz sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden ilk öğreticilerimizdir. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Taşıdığı büyük sorumluluğun ötesinde, bu sorumluluğa tüm varlığını adayan annelerimiz dünyanın en güzel, en temiz, en masum duygularını taşırlar. Dünyanın her yerinde, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm anneler yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle hayatlarımıza ışık tutmaktadır. Bizleri dünyaya getiren, hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve sıcaklığı daima aranan annelerimiz, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir" dedi.

"Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir" diyen Aksoy, "En değerli varlığımız, baş tacımız annelerimizin beklentisi ise sevgidir. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimiz için en büyük armağandır.Annelerin istediği tek şey hatırlanmak, çocuklarını sadece ihtiyaç duyduğu zamanlarda değil, her an yanlarında görmektir. Dolayısıyla Anneler Günü, annelerimize verdiğimiz değeri, duyduğumuz sevgiyi ve yalnız olmadıklarını göstermek için önemli bir fırsattır. Annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Bu duygularla, başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere cennetle müjdelenen, baş tacımız, en değerli varlığımız annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınların Anneler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.