banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
2023 Eğitim Vizyonunda Türkiye Eğitim Üssü Olmaya Hazır
2023 Eğitim Vizyonunda Türkiye Eğitim Üssü Olmaya Hazır
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den Erdoğan'a teşekkür
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den Erdoğan'a teşekkür
Rusya, Ukrayna’ya ait askeri üssü ele geçirdi
Rusya, Ukrayna’ya ait askeri üssü ele geçirdi
Rusya: “Saat 18:00’den itibaren taarruza yeniden başlandı”
Rusya: “Saat 18:00’den itibaren taarruza yeniden başlandı”

Aydın Valisi Aksoy’un ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AYDIN 06.03.2022, 10:40
Aydın Valisi Aksoy’un ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bugün dünyada kutlanan en anlamlı günlerden birisi olan "Dünya Kadınlar Günü" nü kutluyoruz. Kadınların talep ve özlemlerini kararlılıkla söyledikleri, bugüne kadar bu yolda büyük mesafe aldıkları bir sürecin başlaması, 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kabul görmesiyle hız kazanmıştır. Kadınların eşit haklar ve imkanlar elde etmek için uzun yıllar verdikleri mücadele sonucu, dünya kamuoyu, kadınların talepleri konusunda giderek daha duyarlı hale gelmiş, demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle birlikte kadın hakları mücadelesinde de ciddi mesafeler kat edilmiştir. Bugün kadın haklarının uygulanmasında ulaşılan seviye, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen unsurlar arasında sayılmaktadır. Aynı zamanda bir toplumun kadına sunduğu hak ve sorumluluklar, verdiği önem ve duyduğu saygı o toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişmenin de temel ölçütlerinden sayılmaktadır. Ne mutlu bize ki, milletçe, tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız" dedi.

Tarihin her döneminde erkekler ile omuz omuza verip, hayatın her aşamasında görev alan Türk kadınının özellikle milli mücadele döneminde sergilediği özverili, fedakar ve vatansever tutumuyla destanlaştığını kaydeden Aksoy, "Ülkemizde kadın hareketleri Cumhuriyetle önemli bir ivme kazanmış, medeni kanunun kabulü ve 1934 yılında seçme seçilme hakkının dünyadaki birçok ülkeden önce tanınmasıyla kadınlarımız bugünkü statüsüne kavuşmuştur. Bu süreçte birçok kadınımız çabalarıyla ve başarılarıyla öncü ve örnek olmuştur. Günümüzde de Türk kadını hemen her sektörde görev almakta, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadır. İlimizde de, kadınların gerek kamu ya da özel sektörde çalışarak, gerekse kendi imkanları ve emekleriyle üretime katılmaları memnuniyet vericidir. Anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvan ve değerleri uhdesinde barındıran kadınların eğitimli, açık fikirli, düşünen, sorgulayan, üretime ve yönetime aktif bir şekilde katılan bireyler olmaları ülkemizin aydınlık geleceği açısından son derece önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Sivasspor 27 34
14. Kasımpaşa 28 32
15. Giresunspor 28 32
16. Antalyaspor 27 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 27 46
4. Erzurumspor 27 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 26 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. M. United 27 47
5. West Ham United 28 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Osasuna 27 35
11. Celta Vigo 26 32
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 25 31
14. Elche 26 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 27 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18