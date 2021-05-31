Aydın Valisi Aksoy’dan Biontech aşı açıklaması

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bugüne kadar Aydın’da 4 hastanede uygulanan Biontech aşısının 10 hastanede daha uygulanmaya başlanarak sayının 14’e çıktığını duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye’de görüldüğü günden bu yana 45 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Aydın’da bugüne kadar Aydın Devlet, Atatürk Devlet, Nazilli ve Söke ilçe hastanelerinde vatandaşlara uygulanan Biontech aşısının bugünden itibaren il genelinde 10 hastanede daha uygulanmaya başladığını duyurdu. Vali Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın Atatürk, Devlet, Nazilli, Söke Devlet Hastanelerimize ilave olarak; Kuşadası, Didim, Germencik Hastanemizle birlikte Buharkent, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Sultanhisar Devlet Hastanesi ile Yenipazar Entegre Hastanelerinde 31.05.2021 Pazartesi günü Biontech aşı uygulaması başladı" ifadelerini kullandı.