Aydın Valisi Aksoy Koçarlı’yı ziyaret etti
AYDIN VALİSİ HÜSEYİN AKSOY KOÇARLI İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Koçarlı ilçesini ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliği’ne atana Hüseyin Aksoy ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaret kapsamında Koçarlı Kaymakamlığı ve Koçarlı Belediyesi’ni ziyaret eden Aksoy , sahada devam eden çalışmaları yerinde incelemelerde bulunarak ilçe kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti.
Ziyaretine Koçarlı Kaymakamlığı ile başlayan Vali Hüseyin Aksoy burada Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli’den İlçe ile ilgili brifing aldı. Ziyaretine Koçarlı Belediyesi ile devam eden Aksoy’a Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan İlçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.
Çalışmaları sahada inceledi
Vali Aksoy, belediye ziyaretinin ardından Başkan Kaplan’ın daveti üzerine sahada incelemelerde bulundu. İlk olarak tarihi Cihanoğlu Kulesi’ni ziyaret eden Vali Aksoy, Kaplan’dan kamulaştırma ve restorasyon çalışma aşamaları ile ilgili bilgi alarak ardından inşaatı devam eden Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Vali Aksoy İlerleyen günlerde ıslah çalışması başlayacak olan Kocababa Deresinde de incelemelerde bulundu.
Sahada belediye çalışmalarını inceleyen Aksoy, ilçede bulunan kahvede vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve vatandaşlarla sohbet etti.
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:47
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:05
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25