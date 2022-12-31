Aydın Valisi 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin yeni yılını kutladı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yılbaşı dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi alarak, personelin yeni yılını kutladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy yılbaşı nedeniyle vatandaşlardan gelen ihbarlar konusunda bilgi almak ve denetim gerçekleştirmek üzere 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti. Görevli personelle bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Aksoy, yılbaşı gecesinde görevleri başında olan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı. Ziyarette İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın İl Jandarma Komutanımız Albay Ali Naci Aldemir ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de hazır bulundu.