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Aydın Valiliği’nden ’sağanak yağış’ uyarısı

Aydın’ın 13 ilçesinde etkili olması beklenen sağanak yağış dolayısıyla açıklama yapan Aydın Valiliği, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

AYDIN 09.08.2022, 10:12
Aydın Valiliği’nden ’sağanak yağış’ uyarısı

Aydın’ın 13 ilçesinde etkili olması beklenen sağanak yağış dolayısıyla açıklama yapan Aydın Valiliği, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Son 2 gündür Aydın’ın doğu kesimlerinde kendini gösteren yağışların, bugün de devam etmesi beklenirken Aydın Valiliği tarafından bir uyarı mesajı yayımlandı. Bugün öğleden sonra itibariyle beklenen kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla Aydınlı vatandaşlar uyarıldı. Aydın Valiliği tarafından resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlimiz genelinde Salı günü öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il merkezi çevreleri ve Efeler, İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Çine ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için dikkatli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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