Aydın Valiliği’nden Emirdoğan açıklaması

Aydın’ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda araç içerisindeki kişilerin darp edilmesi ile ilgili valilikten yazılı açıklamada bulunuldu.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “04 Ağustos 2021 günü saat 23:40’da Aydın-Efeler-Emirdoğan Mahallesi’nde ikamet eden mahalle sakinleri tarafından mahalle dışından gelen bir araç durdurulmuş, ormanı yakmak maksadıyla bölgeye geldikleri değerlendirilerek vatandaşlarla araçtakiler arasında arbede yaşanmıştır. Yapılan incelemede, şahısların; orman yangını ile herhangi bir ilgisinin olmadığı ve arkadaşlarından birisinin kız arkadaşı ile buluşacağından dolayı mahalleye geldikleri tespit edilmiş olup konu hakkında gerekli tahkikatlar yapılmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.